مرشدك الزراعي.. تقليل الإضاءة البيضاء مساءً يحمي من خطر إصابة النخيل بالحفارات

وقال الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه لوقاية النخيل من الإصابة بحفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار العذوق يجب الحرص على خفض الإضاءة ذات اللون الأبيض خلال الفترة المسائية.