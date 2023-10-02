محليات
مرشدك الزراعي.. تقليل الإضاءة البيضاء مساءً يحمي من خطر إصابة النخيل بالحفارات
بسبب انجذاب حفاري ساق النخيل ذي القرون الطويلة والعذوق
نصح حساب الإرشاد الزراعي بتقليل الإضاءة البيضاء داخل المزارع خلال الفترة المسائية؛ لتقليل خطر إصابة أشجار النخيل بالحفارات.
وقال الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه لوقاية النخيل من الإصابة بحفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار العذوق يجب الحرص على خفض الإضاءة ذات اللون الأبيض خلال الفترة المسائية.
وأوضح المهندس سلمان البراهيم؛ أن الإضاءة البيضاء تعمل على جذب الطور الكامل لحفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار العذوق، وبالتالي إصابة النخيل بالحفارات.