جامعة المجمعة توسّع خدمات النقل الذكي لأكثر من 5 آلاف طالبة يوميًا

وفي إطار دعم الطلاب والطالبات القادمين من خارج المحافظة، أطلقت الجامعة خدمة التنقل المجاني من وإلى محطة قطار "سار"، لربط القادمين من الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والقريات مباشرة بالحرم الجامعي، على مدار اليوم الدراسي.