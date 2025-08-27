جامعة المجمعة توسّع خدمات النقل الذكي لأكثر من 5 آلاف طالبة يوميًا

في خطوة تعكس ريادتها في النقل التعليمي الجامعي، أعلنت جامعة المجمعة عن توسّع جديد في خدمات النقل الذكي، ليشمل أكثر من 5 آلاف طالبة يتم نقلهن يوميًا من مختلف المحافظات والهجر والمراكز.
وأوضحت الجامعة أن الخدمة باتت تغطي أكثر من 4 محافظات و150 مركزًا وحيًا سكنيًا، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة وفعّالة، تدعم استمرارية العملية التعليمية.
وأكدت أن التوسّع لا يقتصر على زيادة عدد الحافلات فحسب، بل يشمل برامج لإدارة الأسطول باحترافية، تضمن معايير الجودة والسلامة، وتعزز من كفاءة النقل الجامعي.
وفي إطار دعم الطلاب والطالبات القادمين من خارج المحافظة، أطلقت الجامعة خدمة التنقل المجاني من وإلى محطة قطار "سار"، لربط القادمين من الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والقريات مباشرة بالحرم الجامعي، على مدار اليوم الدراسي.