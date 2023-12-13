"التجارة" تشهِّر بمنشأة لحيازتها منتجات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات

شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة المواد البلاستيكية بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومالكتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر حيازة منتجات بلاستيكية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وضبطت الفرق الرقابية حيازة المنشأة الواقعة بمحافظة خميس مشيط لمنتجات بلاستيكية مخالفة للمواصفات القياسية ولا تحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل معروضة للبيع.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بعسير المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفة.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.