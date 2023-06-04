اكتشافات أثرية وعروض حية وحِرف.. السعودية ضيف شرف "الدوحة الدولي للكتاب"

يُذكر أن معرض الدوحة للكتاب انطلق للمرّة الأولى عام 1972مـ تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يُقام كل عامَين حتى تحوّل إلى حدث سنوي منذ عام 2002م، ويحظى منذ ذلك الوقت بمشاركات دولية وحضور جماهيري واسع.