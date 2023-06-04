اكتشافات أثرية وعروض حية وحِرف.. السعودية ضيف شرف "الدوحة الدولي للكتاب"

تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب بدولة قطر، الذي يُقام في دورته الـ32 في مركز الدوحة للمعارض تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو.
ويُنتظر أن تقدّم المملكة خلال مشاركتها تجربة ثقافية يتجلى فيها التراث الغني والثقافة الأصيلة للمملكة، وتَعرض جهودها البارزة في دعم الحراك الثقافي بمختلف مكوناته على المستويين المحلي والدولي.
وستشهد مشاركة المملكة في المعرض تقديم برنامج ثقافي منوّع، يتضمن حزمة من الندوات والمحاضرات التفاعلية والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل التي تغطي جوانب عدة في مجالات الثقافة، والفن والأدب والمعرفة.
وتستعرض المملكة، خلال مشاركتها، أبرز الإصدارات والإضافات المعرفية والثقافية الحديثة، ومجموعة من القِطع والمجسمات الأثرية المكتشَفة في أرض المملكة، فضلاً عن تقديم عروض حيّة للحِرف اليدوية، وأفلامٍ تثقيفية للتعريف بالتسلسل الحضاري العميق للمملكة، إضافة إلى أبرز الاكتشافات الأثرية، ومدى ارتباطها بالحضارات المجاوِرة، ومتحف لعرض القطع الأثرية.
يُذكر أن معرض الدوحة للكتاب انطلق للمرّة الأولى عام 1972مـ تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يُقام كل عامَين حتى تحوّل إلى حدث سنوي منذ عام 2002م، ويحظى منذ ذلك الوقت بمشاركات دولية وحضور جماهيري واسع.