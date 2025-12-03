فهد العجلان : تريليون و300 مليار ريال: إنفاق نوعي يضمن الاستدامة الاقتصادية للمملكة في 2026

وأضاف: "إن وجود عجز مقدّر بـ 165.4 مليار ريال هو عجز استثماري بامتياز، يتم توجيهه لتمويل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمبادرات النوعية التي تضمن للمملكة مكانتها الاقتصادية المستقبلية"، مؤكداً أن هذا الإنفاق السخي والموجّه يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، حيث يركز على قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والصناعات النوعية، مما يضمن تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد. إن كفاءة الإنفاق في هذه القطاعات هي المعيار الحقيقي لنجاح الميزانية، ونتائجها لن تقتصر على العام المالي الحالي، بل ستمتد لتشكّل ركائز للنمو للأجيال القادمة.