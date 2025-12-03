فهد العجلان : تريليون و300 مليار ريال: إنفاق نوعي يضمن الاستدامة الاقتصادية للمملكة في 2026

أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، التي قُدّرت إيراداتها بأكثر من 1.147 تريليون ريال، تعد ميزانية استراتيجية تركز على الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق لتحقيق عوائد طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.
وأشار العجلان إلى أن اعتماد نفقات تجاوزت 1.3 تريليون ريال يعكس مدى طموح القيادة في تسريع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية.
وأضاف: "إن وجود عجز مقدّر بـ 165.4 مليار ريال هو عجز استثماري بامتياز، يتم توجيهه لتمويل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمبادرات النوعية التي تضمن للمملكة مكانتها الاقتصادية المستقبلية"، مؤكداً أن هذا الإنفاق السخي والموجّه يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، حيث يركز على قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والصناعات النوعية، مما يضمن تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد. إن كفاءة الإنفاق في هذه القطاعات هي المعيار الحقيقي لنجاح الميزانية، ونتائجها لن تقتصر على العام المالي الحالي، بل ستمتد لتشكّل ركائز للنمو للأجيال القادمة.
وشدد العجلان على أن هذا الإنفاق الاستراتيجي يؤكد على إدارة مالية عامة قوية قادرة على تمويل النمو من مصادر متنوعة، دون المساس باستقرارها.
وختم بالقول: "إن استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى سيؤدي إلى زيادة فرص العمل النوعية وتمكين الكفاءات الوطنية، مما يضمن ألا تكون النفقات هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة".