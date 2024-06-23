"مساند" توضح آخر أسعار استقدام العمالة المنزلية النسائية.. الفلبين تتصدر بـ 14 ألف ريال

كشف المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند" اليوم عن ملخص بالأرقام لقطاع الاستقدام في شهر مايو الماضي موضحة أن عدد العقود المدفوعة بلغ 83580 عقداً.
وأكدت منصة "مساند" أن متوسط استقدام العمالة المنزلية النسائية شاملاً ضريبة القيمة المضافة من الفلبين بلغ 14309 ريالات ومتوسط ومدة الوصول 57 يومًا.
ومن إثيوبيا بلغ المتوسط 4993 مع مدة وصول 39 يومًا، فيما بلغ المتوسط من أوغندا 6255 ريالاً مع 51 يومًا، ومن كينيا بلغ المتوسط 7088 ريالًا، ومن بنجلاديش 9003 ريالات, أما من سريلانكا فقد بلغ المتوسط 13581 ريالاً.
وكشفت المنصة أن الاستقدام متاح حاليًا من 33 دولة معلنة عن دخول 3 دول جديدة هي سيراليون وبوروندي وتنزانيا.