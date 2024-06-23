"مساند" توضح آخر أسعار استقدام العمالة المنزلية النسائية.. الفلبين تتصدر بـ 14 ألف ريال

ومن إثيوبيا بلغ المتوسط 4993 مع مدة وصول 39 يومًا، فيما بلغ المتوسط من أوغندا 6255 ريالاً مع 51 يومًا، ومن كينيا بلغ المتوسط 7088 ريالًا، ومن بنجلاديش 9003 ريالات, أما من سريلانكا فقد بلغ المتوسط 13581 ريالاً.