"بلد بيست" ينطلق بموسيقاه العصرية وأضوائه المبهرة وسط عبق جدة التاريخية

وتألق نجوم الراب والهيب هوب والآر آند بي في فقرات حية على المسرح الرئيسي "ساحة باب" حيث كان الجمهور على موعد مع فنان الراب "رس" الذي أدى مجموعة من أجمل أغانيه التي لطالما أمتعت جمهوره من أتلانتا إلى جدة، كما تألق المغني "تاي دولا ساين" بمختارات من أغانيه الشهيرة في عرض مميز صرح بعده للإعلاميين بأنه فخور جدا بما قدمه من أداء، مقدماً شكره للجمهور الذي وصفه بأنه "رائع"، كما وجه تحية لكل من ساهم في نجاح المهرجان وكل من حضر وشارك.