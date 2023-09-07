من أجل مكاتب خضراء .. "بيئة جدة" تحتفي باليوم العالمي لنقاوة الهواء

وأضاف" الشيخ" أن مفهوم المكاتب الخضراء يعني أن تكون المكاتب صديقة للبيئة وتكون خضراء لما يحمله هذا اللون من دلالات النمو والخير على أن يراعى في هذه المكاتب ترشيد الاستهلاك والإنفاق بشكل عام من حيث التقليل من استخدام الورق والطباعة على وجهي الورقة وإعادة تدوير المواد المستهلكة ويحتوي البرنامج على تقديم شتلات ظل مكتبية، وورشة عمل عن رعاية النباتات والمحافظة عليها.