من أجل مكاتب خضراء .. "بيئة جدة" تحتفي باليوم العالمي لنقاوة الهواء

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، فعالية (من أجل مكاتب خضراء) بمقر فرع الوزارة بجدة، بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة وأمانة محافظة جدة.
وأوضح مدير المكتب، المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن هذه الفاعلية تأتي بمناسبة اليوم العالمي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء والذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجهنا بسبب التلوث الجوي وتأثيره السلبي على الصحة العامة، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء، والمحافظة على بيئة نقية وصحية.
وأضاف" الشيخ" أن مفهوم المكاتب الخضراء يعني أن تكون المكاتب صديقة للبيئة وتكون خضراء لما يحمله هذا اللون من دلالات النمو والخير على أن يراعى في هذه المكاتب ترشيد الاستهلاك والإنفاق بشكل عام من حيث التقليل من استخدام الورق والطباعة على وجهي الورقة وإعادة تدوير المواد المستهلكة ويحتوي البرنامج على تقديم شتلات ظل مكتبية، وورشة عمل عن رعاية النباتات والمحافظة عليها.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، حرص الإدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة، على أهمية تسليط الضوء على الممارسات المراعية للبيئة في مكان العمل وتأثيرها على الحفاظ على البيئة ورفع معنويات الموظفين وتعزيز انتاجيتهم. وأهمية المحافظة على البيئة وإطلاق البرامج التي تسهم بفاعلية في تعزيز هذه المفاهيم.
يذكر أن نباتات الظل تساعد على التنفس بشكل أفضل، لأنها توفر كميات كبيرة من غاز الأكسجين، كما أنها تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تعتبر منقيًا طبيعيًا للهواء يتمكن من ضبط الهواء داخل المكان، وتساعد على زيادة التركيز خلال القيام بالأعمال اليومية داخل المكان.