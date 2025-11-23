"زين السعودية" تفوز بجائزة "Connected World KSA" عن فئة "مواهب المستقبل والشمولية"

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن فوزها بجائزة "Connected World KSA" عن فئة "مواهب المستقبل والشمولية" (Next-Gen Talent & Inclusion)، وذلك خلال مؤتمر Connected World KSA 2025، الذي استضافته مدينة الرياض يومي 18 و19 نوفمبر.
ويُجسّد هذا التكريم المحلي والدولي تقديراً لجهود "زين السعودية" في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز الشمولية ضمن قيمها وإستراتيجيتها للاستدامة، والتي ترتكز على تنمية الشباب، وتعزيز دور المرأة، وتوفير الفرص لمختلف فئات المجتمع، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية القدرات البشرية.
وقد حققت "زين السعودية" خلال السنوات الأخيرة إنجازات نوعية في هذا المجال؛ إذ بلغت نسبة النساء في القوى العاملة 20% بعد توظيف 560 موظفة بين عامي 2017 و2024، فيما تشكّل النساء 44% من القيادات التنفيذية للشركة. وعلى صعيد تنمية المواهب المستقبلية، استفاد 960 موظفاً من أصل 1500 من برامج التدريب والتطوير خلال عام 2024، من بينهم 150 موظفة تلقين تدريباً متخصصاً، كما وفّرت بيئةً عمل دامجة لذوي الإعاقة تضم 23 موظفاً وموظفة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتمكين كبار السن والأطفال رقمياً عبر مبادرات تعزز مهاراتهم الرقمية. وذلك في إطار جهود الشركة لبناء رأس مال بشري مستدام يقود التحول الرقمي ويرفع مستوى المشاركة المجتمعية لكافة الفئات.
وامتدت جهود "زين السعودية" إلى خارج منظومتها الداخلية لتشمل المجتمع السعودي، من خلال برامج التدريب والتأهيل الوطني، حيث تمكّنت خلال عام 2024 من تدريب أكثر من 140 ألف شاب وشابة ضمن برنامج "وعد"، كما حصلت 150 طالبة جامعية على تدريب ضمن برنامج "المرأة في التقنية"، وشارك أكثر من 170 ألف خريج في برنامج التدريب على رأس العمل لحديثي التخرج " Evolve" إلى جانب تمكين أكثر من 29 ألف مستفيد من الجيل الصاعد لا كتساب المهارات والمعرفة والأدوات الرقمية.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت نائبة الرئيس التنفيذية للموارد البشرية الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر:"تمكين الكوادر الوطنية السعودية هو قلب إستراتيجيتنا، ونؤمن أن تطوير مهاراتهم وإتاحة الفرص لهم يشكل ركيزة الابتكار والتنافسية، ويجعل المواطن السعودي محور كل جهودنا لبناء مستقبل رقمي مستدام ".
والجدير بالذكر أن "زين السعودية" لم تتوقف عن التألق في تمكين المواطن السعودي، فقد حصلت على جائزتين في مجال توطين الكفاءات الوطنية، كما نالت على جائزة "التميّز في التنوع والشمولية" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، لتؤكد بذلك ريادتها ودورها المحوري في تنمية قدرات المواطن السعودي، وبناء بيئة عمل شاملة ومستدامة، حيث يشكل المواطن السعودي دائمًا القلب النابض لكل جهودها وبرامجها التنموية.