"زين السعودية" تفوز بجائزة "Connected World KSA" عن فئة "مواهب المستقبل والشمولية"

وامتدت جهود "زين السعودية" إلى خارج منظومتها الداخلية لتشمل المجتمع السعودي، من خلال برامج التدريب والتأهيل الوطني، حيث تمكّنت خلال عام 2024 من تدريب أكثر من 140 ألف شاب وشابة ضمن برنامج "وعد"، كما حصلت 150 طالبة جامعية على تدريب ضمن برنامج "المرأة في التقنية"، وشارك أكثر من 170 ألف خريج في برنامج التدريب على رأس العمل لحديثي التخرج " Evolve" إلى جانب تمكين أكثر من 29 ألف مستفيد من الجيل الصاعد لا كتساب المهارات والمعرفة والأدوات الرقمية.