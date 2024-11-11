أمطار غزيرة و"شبّة ضو" وفقع.. "الحصيني": غدًا يحل "الغفر" وتبدأ المظاهر الشتوية

وأوضح "الحصيني"، أن أول النجوم اليمانية، يطيب فيه شبة الضو (النار)؛ بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة؛ خاصةً إذا كانت في أماكن خارجية، ومطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار، وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة، وتستمر زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء؛ داعيًا إلى شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهميته للإنسان.