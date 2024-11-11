أمطار غزيرة و"شبّة ضو" وفقع.. "الحصيني": غدًا يحل "الغفر" وتبدأ المظاهر الشتوية

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: غدًا يحل النجم الثالث من الوسم المسمى "الغفر" وأيامه 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف؛ مشيرًا إلى أن في "الغفر" تبدأ المظاهر الشتوية وتكثر أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلًا، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.
وأوضح "الحصيني"، أن أول النجوم اليمانية، يطيب فيه شبة الضو (النار)؛ بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة؛ خاصةً إذا كانت في أماكن خارجية، ومطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار، وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة، وتستمر زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء؛ داعيًا إلى شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهميته للإنسان.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": تستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضروات في وسط المملكة، وتبدأ فيه هجرة قطا نجد المقطقط، وفيه تقول العامة: "إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر".
وأكد "الحصيني"، أنه بحسب نماذج الطقس وابتداءً من الأسبوع المقبل؛ يُتوقع -إن شاء الله- حالة ممطرة هي الحالة الممطرة الثالثة.