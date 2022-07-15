شاهد.. الحيوانات السائبة تعبث بأكبر مسطح أخضر في وادي الفرع

ولا يزال مدخل المحافظة الذي كلّف مئات الآلاف كي يكون الوجه الأجمل في المحافظة، يعاني الحيوانات السائبة، في ظل إهمال الجهة المعنية متابعته وحراسته والمحافظة عليه، وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها الزائر، رغم أنه كان يمكن أن يصبح نقطة جذب للأهالي وسالكي طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.