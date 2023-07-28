"الحياة الفطرية" تدعو للاستفادة من خدمة إصدار شهادة ملكية بمنصة "فطري"

ويقوم الشخص الراغب في المستفادة من الخدمة بالدخول على الرابط ، ويتم التسجيل في الموقع، واختيار خدمة إصدار شهادة الملكية، واكمال البيانات والمعلومات عن الكائن، وإرفاق صورة، وإرسال الطلب.