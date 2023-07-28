"الحياة الفطرية" تدعو للاستفادة من خدمة إصدار شهادة ملكية بمنصة "فطري"

دعا المركز الوطني للحياة الفطرية الأفراد والجهات الحكومية إلى التعرف على خدمة إصدار شهادة ملكية الكائنات الفطرية بمنصة فطري؛ وذلك للحصول على شهادة ملكية الكائنات الفطرية.
وتسهم الخدمة في تنظيم الحصول على ملكية الكائن الفطري أو المنتج منه.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن شهادة الملكية عبارة عن وثيقة يصدرها المركز؛ لتثبيت ملكية العينة للأفراد، التي يمكن من خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مرة.
وتم إصدار 8055 ترخيصًا خلال عام 2022، وإصدار 6770 تصريحًا خلال النصف الأول من عام 2023.
ويقوم الشخص الراغب في المستفادة من ، ويتم التسجيل في الموقع، واختيار خدمة إصدار شهادة الملكية، واكمال البيانات والمعلومات عن الكائن، وإرفاق صورة، وإرسال الطلب.