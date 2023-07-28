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"الحياة الفطرية" تدعو للاستفادة من خدمة إصدار شهادة ملكية بمنصة "فطري"

أصدرت 8055 ترخيصًا العام الماضي و6770 خلال النصف الأول من 2023
"الحياة الفطرية" تدعو للاستفادة من خدمة إصدار شهادة ملكية بمنصة "فطري"

دعا المركز الوطني للحياة الفطرية الأفراد والجهات الحكومية إلى التعرف على خدمة إصدار شهادة ملكية الكائنات الفطرية بمنصة فطري؛ وذلك للحصول على شهادة ملكية الكائنات الفطرية.

وتسهم الخدمة في تنظيم الحصول على ملكية الكائن الفطري أو المنتج منه.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن شهادة الملكية عبارة عن وثيقة يصدرها المركز؛ لتثبيت ملكية العينة للأفراد، التي يمكن من خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مرة.

وتم إصدار 8055 ترخيصًا خلال عام 2022، وإصدار 6770 تصريحًا خلال النصف الأول من عام 2023.

ويقوم الشخص الراغب في المستفادة من الخدمة بالدخول على الرابط، ويتم التسجيل في الموقع، واختيار خدمة إصدار شهادة الملكية، واكمال البيانات والمعلومات عن الكائن، وإرفاق صورة، وإرسال الطلب.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
الحياة الفطرية
منصة فطري

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