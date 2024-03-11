مزهريات تفوح عطرًا.. "نساء عسير وزينة الحناء في رمضان".. حكاية لها تفاصيل

ما إن يقترب هلال شهر رمضان حتى يسارع النساء بمنطقة عسير لاستقباله ببعض العادات والطقوس التي من أبرزها "الحناء"؛ حيث يعمدن إلى تزيين كفوفهن وأرجلهن بها سواء باستخدام الطبعات أو بالنقش اليدوي الذي تقوم به متخصصات، أو القبضة التي تحضّر بشكل مُلفت بين صغيرات السن والكبيرات على حد سواء، وهي أن تُجعَل كمية من الحناء الجاهز في راحة اليد ثم يُقبَض عليها دون تدخّل بالنقش أو الطبعات الجاهزة.