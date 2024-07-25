حادثة "مشاري وأسرته" أبرز دليل.. دور منصات التواصل في انتشار "الأخبار المزيفة".. كيف نواجهه؟

وقبل مشاركة أي خبر أو التفاعل معه، من الضروري التحقق من صحته؛ فالأخبار المزيفة يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة وتؤدي إلى تضليل الجمهور؛ لذلك يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حذرًا، وأن يبحثوا عن مصادر موثوقة قبل نشر أو التفاعل مع الأخبار؛ لذلك فالتأكد من صحة الأخبار يمكن أن يمنع انتشار المعلومات المضللة ويساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ودقة في تداول المعلومات.