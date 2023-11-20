أمانة منطقة القصيم تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

كما حث "النفيعي" المواطنين والمقيمين على التقيد بتعليمات السلامة وأخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار وتجنب تجمعات المياه التي ربما تكون الحالة المطرية في بدايتها أعلى من استيعاب الحجم التصميمي للأنابيب، وتحتاج لفترة زمنية للتصريف.