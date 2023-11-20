أمانة منطقة القصيم تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

أنهت أمانة منطقة القصيم استعداداتها لموسم الأمطار؛ بعد التأكد من جاهزية عمل محطات وشبكات وخطوط ومصايد وتفريغ بحيرات السيول.
وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبدربه النفيعي: إن تجهيز كل الفرق والمعدات بمركز الإسناد والطوارئ وتوزيع الفرق على المواقع الخطرة وتجهيز مركز التحكم والمراقبة، لاستقبال البلاغات ومراقبة الفرق ومواقع التجمعات ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية ونظام ماطر والتنسيق مع الجهات المشاركة بالمنطقة.
وأضاف "النفيعي": الأمانة وضعت خطة لتوزيع فرق الطوارئ والآليات والمعدات، للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة على مدار الساعة.
كما حث "النفيعي" المواطنين والمقيمين على التقيد بتعليمات السلامة وأخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار وتجنب تجمعات المياه التي ربما تكون الحالة المطرية في بدايتها أعلى من استيعاب الحجم التصميمي للأنابيب، وتحتاج لفترة زمنية للتصريف.