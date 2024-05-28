برعاية أمير الرياض .."الراجحي" يفتتح "معرض أينا الدولي 2024" لمنظمات القطاع غير الربحي

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور ثامر بن غشيان إن مشاركة الجمعية في المعرض يعزز تعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية ويخدم تحقيق رؤيتها وأهدافها، ويُسهم في تطوير منظومة العمل وتلاقح الأفكار التي تخدم الجمعية خاصة والقطاع غير الربحي بشكل عام وينهض بالجهود المبذولة في توسيع دائرة العمل الخيري والإنساني.