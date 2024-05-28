برعاية أمير الرياض .."الراجحي" يفتتح "معرض أينا الدولي 2024" لمنظمات القطاع غير الربحي

تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي معرض أينا الدولي 2024 لمنظمات القطاع غير الربحي، تحت شعار “شراكات فاعلة لأهداف التنمية المستدامة”.
ويأتي المعرض في نسخته الثانية لإبراز التطورات المتتابعة في القطاع غير الربحي في المملكة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتشارك جمعية البر بالرياض في المعرض المقام، حيث يتوافد إليه عددٌ من الزوار على جناح الجمعية لإبراز والتعريف بأهم إنجازاتها والخدمات التي تقدمها للأسر المستفيدة.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور ثامر بن غشيان إن مشاركة الجمعية في المعرض يعزز تعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية ويخدم تحقيق رؤيتها وأهدافها، ويُسهم في تطوير منظومة العمل وتلاقح الأفكار التي تخدم الجمعية خاصة والقطاع غير الربحي بشكل عام وينهض بالجهود المبذولة في توسيع دائرة العمل الخيري والإنساني.
وأضاف الدكتور ابن غشيان أن المعرض أتاح للجمعيات من سائر أنحاء المملكة فرصة إبراز نجاحاتها وخبراتها من خلال عرض المشروعات والمبادرات النوعية والتي تستحق النشر على المستويين المحلي والدولي.