"آل الشيخ" يستعرض مع نائب وزير الموارد البشرية سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بالرياض، نائبَ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار المسؤولين بالوزارتين تقديم عرض مرئي حول الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة "مسار" للترقيات، وآلية العمل عليها بعد تطويرها، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتعاون بين الوزارتين؛ لتسريع عمليات الترقيات، ومراجعة بعض الصعوبات وإيجاد الحلول لها.
خلال اللقاء، أكد الوزير "آل الشيخ" في كلمة له على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الموارد البشرية في بناء القدرات المؤهلة وتحفيز المتميزين من الموظفين، بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، منوهًا باهتمام ودعم القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تهيئة الكوادر الوطنية وبناء القوى البشرية؛ للمشاركة في التنمية والبناء في ظل النهضة التي تشهدها بلادنا.
من جانبه، نوّه نائب وزير الموارد البشرية بالجهود التي بذلتها الوزارة في العمل على منصة مسار، وتقديم مبادرة التوظيف التي تستهدف توظيف أكثر من 40 ألفًا من المواطنين والمواطنات تم توظيفهم في قطاعات الوزارة المختلفة خلال العامين الماضيين، ضمن الجهود التي تواكب بها الوزارة تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.