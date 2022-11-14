"آل الشيخ" يستعرض مع نائب وزير الموارد البشرية سبل تعزيز التعاون الثنائي

خلال اللقاء، أكد الوزير "آل الشيخ" في كلمة له على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الموارد البشرية في بناء القدرات المؤهلة وتحفيز المتميزين من الموظفين، بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، منوهًا باهتمام ودعم القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تهيئة الكوادر الوطنية وبناء القوى البشرية؛ للمشاركة في التنمية والبناء في ظل النهضة التي تشهدها بلادنا.