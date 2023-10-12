"لمصلحتكم خفّضوا التكييف".. "الحصيني": الوسم يقترب والأمطار تواعد إجازة الأسبوع

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن بداية موسم الوسم تحل الاثنين القادم؛ مشيرًا إلى أنه لا تزال التوقعات مبشرة بمزيد من الأمطار.