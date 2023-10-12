"لمصلحتكم خفّضوا التكييف".. "الحصيني": الوسم يقترب والأمطار تواعد إجازة الأسبوع

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن بداية موسم الوسم تحل الاثنين القادم؛ مشيرًا إلى أنه لا تزال التوقعات مبشرة بمزيد من الأمطار.
وأشار "الحصيني"؛ بحسب نماذج الطقس، إلى تحسن ملموس في درجات الحرارة على شمال المملكة؛ حيث لا نزال في موسم الصفري.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "لمصلحتكم خفضوا مؤشر أجهزة التكييف، حتى لا تصابوا بالزكام والأنفلونزا على معظم المناطق، حفظ الله الجميع من كل مكروه".
وأوضح أنه لا تزال فرصة الأمطار متوقعة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات تمتد لتهامة وتمتد إلى أجزاء متفرقة من مرتفعات المدينة واليمن.
وتابع: "اكشتوا في الليل في البر والحدائق والاستراحات والمزارع حيث الأجواء جميلة ليلًا على معظم المناطق"؛ داعيًا للحرص على الأوراد الشرعية.