أسواق التميمي تواصل دعمها حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم

وأكد مدير المركز الوطني للمسؤوليَّة والدراسات الأستاذ عبد العزيز الناصر أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان، حيث يُسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان، كما أن جزءًا من هذه الوجبات سيتم توزيعه في الحارات الفقيرة، خاصة الأسر المحتاجة التي تستفيد من هذه الوجبات.