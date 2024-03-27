أسواق التميمي تواصل دعمها حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم

تواصل أسواق التميمي دعمها حملة (إفطار صائم)؛ لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيَّة والتقاطعات المهمَّة في كلٍّ من جدة والشرقية، بعد دعمها في الرياض، بتنفيذ المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث؛ بسبب اللحاق بوجبة الإفطار.
وينفذ البرنامج أكثر من 900 متطوِّع محترف تمَّ تدريبهم وتأهيلهم بشكلٍ مميَّز، خاصةً في أمور السلامة.
واستطاع برنامج "إفطار صائم" أن يُثبت نجاحه، من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسيَّة.
وأكد مدير المركز الوطني للمسؤوليَّة والدراسات الأستاذ عبد العزيز الناصر أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان، حيث يُسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان، كما أن جزءًا من هذه الوجبات سيتم توزيعه في الحارات الفقيرة، خاصة الأسر المحتاجة التي تستفيد من هذه الوجبات.
وقدَّم الناصر شكره لأسواق التميمي التي فعَّلت مسؤوليتها الاجتماعية بشكلٍ مميَّز في هذا الشهر، والتي تعتبرها جزءًا من سياستها الدائمة لخدمة المجتمع.