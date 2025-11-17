الرئيس التنفيذي لـ NHC يعلن عن ضخ أكثر من 134 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام.. وفرص استثمارية تتجاوز 60 مليار ريال للعام القادم

وأشار الرئيس التنفيذي أن NHC مستمرة في تعزيز مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال إطلاق مشاريع نوعية وشراكات إستراتيجية تعزز التنمية الحضرية والاستثمار العقاري في المملكة، حيث كشف عن توقيع عدد من الشراكات الدولية الجديدة بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال سعودي مع شركات من كوريا الجنوبية، والصين، ومصر وتركيا لتطوير مشاريع جديدة ووجهات عمرانية مميزة، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل كبرى الشركات العالمية باستثمارات تتجاوز 40 مليار ريال.