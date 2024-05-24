شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا تستقبل القادمين من الصين

وفور وصولهم إلى مقر مساكنهم في مكة المكرمة، كان في استقبالهم فريق العمل بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا والورد وماء زمزم مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن، كما وُزِّعَت بطاقة "نسك" على الحجيج فور وصولهم إلى مقر سكنهم.