تنسيق بين المملكة وماليزيا ينتهي بإحباط تهريب 302.2 كجم من الكوكايين

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد، طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في مملكة ماليزيا، أحبطت دائرة الجمارك الملكية الماليزية محاولة تهريب ( 302.2 ) كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في فول الصويا بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول.