من فوق جبل الرحمة.. الحجاج يتضرعون لله بالدعاء في يوم عرفة

وأضافت الوزارة: تأسيًا برسول الله نتجنب المشقة، ولا حاجة لقصد الجبل للوقوف عنده، ولا داعيَ لصعود أماكن مرتفعة، مع ضرورة الالتزام بالتواجد مع المجموعة والبقاء في المخيمات قدر الإمكان.