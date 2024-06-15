من فوق جبل الرحمة.. الحجاج يتضرعون لله بالدعاء في يوم عرفة

يواصل الحجاج التضرع لله عز وجل بالدعاء في يوم عرفة من فوق جبل الرحمة.
يأتي ذلك في ظل جهود متناغمة في عرفات من مختلف الجهات المعنية لتيسير حج ضيوف الرحمن.
وتسخّر المملكة مختلف القطاعات من أجل توفير أقصى درجات الرعاية لحجاج بيت الله الحرام.
وقد حثت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، على تجنب الازدحام والتدافع، والوقوف بعرفة حيث تَيَسّر لهم؛ مشيرة إلى أن عرفة كلها "موقف".
واستشهدت الوزارة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف".
وأضافت الوزارة: تأسيًا برسول الله نتجنب المشقة، ولا حاجة لقصد الجبل للوقوف عنده، ولا داعيَ لصعود أماكن مرتفعة، مع ضرورة الالتزام بالتواجد مع المجموعة والبقاء في المخيمات قدر الإمكان.