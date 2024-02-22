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بفعاليات تحاكي الماضي العريق.. انطلاق أولى فعاليات "قرية التأسيس" في الشمالية

تنظمها وزارة الثقافة وتشمل عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة
بفعاليات تحاكي الماضي العريق.. انطلاق أولى فعاليات "قرية التأسيس" في الشمالية

انطلقت اليوم أولى فعاليات "قرية التأسيس" بمنطقة الحدود الشمالية بفعاليات متنوعة تحاكي الماضي العريق عبر سلسلة من الفعاليات بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام, وذلك بساعة الاحتفالات البلدية بعرعر.

وتضمنت الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس، بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية؛ للتعرف على تاريخ المملكة، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة شاملة جميع الفئات العمرية.

منطقة الحدود الشمالية
يوم التأسيس 2024
قرية التأسيس

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