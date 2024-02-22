بفعاليات تحاكي الماضي العريق.. انطلاق أولى فعاليات "قرية التأسيس" في الشمالية

وتضمنت الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس، بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية؛ للتعرف على تاريخ المملكة، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة شاملة جميع الفئات العمرية.