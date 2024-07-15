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اعتماد "اشتراطات إنشاء المباني السكنية".. وهذه أهم محتوياتها

تطبق على رخص الإنشاءات الجديدة ويعمل بها من تاريخ نشرها
اعتماد "اشتراطات إنشاء المباني السكنية".. وهذه أهم محتوياتها

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، قرارًا بالموافقة على "اشتراطات إنشاء المباني السكنية"، موجهًا بتطبيقها على رخص الإنشاءات الجديدة للمباني السكنية والتجارية والإدارية.

ونص قرار الوزير على نشر تلك الاشتراطات في موقع الوزارة الإلكتروني، والعمل بها من تاريخ نشرها في الموقع، على أن يلغي القرار كل ما يخالفه من قرارات.

واحتوت الاشتراطات على عناصر وموضوعات عدة، أهمها: النطاق وحدود التطبيق، والمصطلحات والتعريفات، وتصنيف المباني السكنية، ومتطلبات التنظيم المكاني، والمتطلبات الفنية، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ، إضافة إلى الأحكام العامة والتظلمات والشكاوى، والأدلة والأكواد المرجعية.

ماجد الحقيل
اشتراطات إنشاء المباني السكنية

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