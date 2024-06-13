"الأرصاد" يدرس عناصر الطقس المرتبطة بالإجهاد الحراري داخل مخيمات الحجاج وخارجها

ولفت إلى زيادة المحطات الأوتوماتيكية في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للحرمين والطرقات المؤدية لتصل إلى 33 محطة أوتوماتيكية وثابتة إضافة إلى المحطات المأهولة بمنى وعرفة، والتي تعمل على مدار الساعة.