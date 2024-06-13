"الأرصاد" يدرس عناصر الطقس المرتبطة بالإجهاد الحراري داخل مخيمات الحجاج وخارجها

أطلق المركز الوطني للأرصاد أعماله البحثية في المشاعر المقدسة؛ لدراسة عناصر الطقس المرتبطة بالإجهاد الحراري داخل المخيمات وخارجها بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما أكد المركز جاهزيته لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في منى.
وأشار إلى التنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية لتقديم بيانات الطقس والمناخ.
ولفت إلى زيادة المحطات الأوتوماتيكية في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للحرمين والطرقات المؤدية لتصل إلى 33 محطة أوتوماتيكية وثابتة إضافة إلى المحطات المأهولة بمنى وعرفة، والتي تعمل على مدار الساعة.
وسيّر المركز رادارًا متنقلًا لمراقبة سماء المشاعر والحرم وكذلك المحطات المتنقلة لرصد طبقات الجو العليا وصور أقمار صناعية مباشرة لرصد الظواهر الجوية المحتملة، وتفعيل غرفة عمليات مجهزة بوسائل الاتصال عالية الجودة مع بقية القطاعات العاملة في خدمة الحجاج.