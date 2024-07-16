الدمام والأحساء الأعلى حرارةً اليوم في المملكة.. بـ 46 درجة مئوية

كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان.