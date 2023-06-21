بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال لـ"يا هلا بالعرفج": مؤسسة الوليد الإنسانية لا تتلقى أي مقابل مادي

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا لسمو الأمير "الوليد بن طلال"، أجاب من خلاله عن سؤال عامل المعرفة العرفج حول صحة ما يتم تداوله في تقاضي مؤسسة الوليد الإنسانية رسومًا على المساعدات الإنسانية التي تقدمها، وكان الجواب صريحًا وواضحًا بأن مؤسسة الوليد الإنسانية لا تتلقى أي مقابل مادي من المستفيدين.