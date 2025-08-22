الصحة القابضة والتجمعات تبدأ استقبال المتبرعين بالدم عبر "صحتي"

بدأت الصحة القابضة والتجمعات الصحية في مختلف مناطق المملكة استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع بالدم، وذلك اقتداءً بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الذي تبرع بالدم أمس، مطلقًا الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.
وأوضحت الصحة القابضة أن التبرع بالدم يُسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الصحية وتعزيز استدامة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأكدت إمكانية حجز موعد عبر منصة "صحتي" في أقرب عيادة للتبرع بالدم، أو التوجه مباشرة إلى مراكز التبرع في المستشفيات والمدن الطبية التابعة للتجمعات الصحية، مشيدة بمسؤولية المتبرعين المجتمعية ودورهم في دعم المنظومة الصحية، من خلال التبرع الذي يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، ويسهم في إنقاذ الأرواح وتوفير رعاية صحية متكاملة وفق نموذج الرعاية السعودي.
وبيّنت أن مبادرة سمو ولي العهد تأتي امتدادًا لمبادرات إنسانية سابقة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ومنها تلقي لقاح كورونا والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، في نهج يعكس اهتمام القيادة بصحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة.