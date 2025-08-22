الصحة القابضة والتجمعات تبدأ استقبال المتبرعين بالدم عبر "صحتي"

وأكدت إمكانية حجز موعد عبر منصة "صحتي" في أقرب عيادة للتبرع بالدم، أو التوجه مباشرة إلى مراكز التبرع في المستشفيات والمدن الطبية التابعة للتجمعات الصحية، مشيدة بمسؤولية المتبرعين المجتمعية ودورهم في دعم المنظومة الصحية، من خلال التبرع الذي يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، ويسهم في إنقاذ الأرواح وتوفير رعاية صحية متكاملة وفق نموذج الرعاية السعودي.