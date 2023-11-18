الملحقية الثقافية السعودية في أيرلندا تنظم اللقاء الدوري الأول للمبتعثين

ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا شارك نائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي في هذا اللقاء، لتعريف الطلبة بأهم الخدمات التي تقدمها السفارة لأبنائها وبناتها الدارسين والمقيمين في أيرلندا، وإطلاعهم على أهم التعليمات التي تتعلق بنظام الإقامة واحترام قوانين البلد المضيف، وعلى أهم الجوانب الأمنية، وذكر المشيطي في كلمته التي ألقاها بأن السفارة هي الملاذ الآمن للمواطن السعودي في الخارج، وعلى الطالب أن لا يتردد في التواصل مع السفارة في حال - لا سمح الله - تعرضه لمشكلة أو حاجته لأي توصية أو استشارة سواء قانونية أو اجتماعية. كما شارك في هذا اللقاء عدد من موظفي الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا لاطلاع الطلبة السعوديين على الأنظمة الدراسية والتعاملات الإلكترونية وأهم الإجراءات التي يجب على الطالب التقيد بها والسيروفقها أثناء مرحلته الدراسية .