ضبط عدد من المواطنين والمقيمين لممارستهم التسوّل في القصيم

ونجحت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، في رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد، إضافة إلى رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين بداخل أحد الجوامع وفي أثناء خروجهم بعد فراغهم من أداء الصلاة.