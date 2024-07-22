48 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 15

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل من الليث إلى جازان.