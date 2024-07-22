48 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 15

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الاثنين.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 48 مئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 مئوية في الدمام والخرج والصمان، و46 درجة في الرياض ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والتنهات والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 19 درجة والباحة 20 مئوية وطريف 22 درجة، والقريات 23.
وتوقّع المركز بمشيئة الله تعالى أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل من الليث إلى جازان.