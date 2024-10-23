برجيل القابضة تكشف عن حلول مبتكرة للصحة العقلية والرعاية الخارجية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

كما تم الكشف في المعرض عن برجيل ون، وهي شبكة متخصصة من مراكز جراحة اليوم الواحد، والتي تعالج الطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية الجودة في نفس اليوم، وستقدم هذه المراكز إجراءات طفيفة التوغل في تخصصات رئيسية مثل الأورام وأمراض النساء المتقدمة وجراحة العظام والأعصاب، من خلال دمج الروبوتات المتقدمة والتقنيات المتطورة، وسيضمن افتتاح برجيل ون، لأول مركزين لجراحة اليوم الواحد في الرياض بحلول عام 2025، حصول المرضى على رعاية عالمية المستوى دون الحاجة إلى إقامات طويلة في المستشفى.