وزير الصحة يدشّن نظام اعتماد الأنظمة الرقمية الصحية لتعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي في هذا الصدد؛ أن نظام اعتماد الأنظمة الرقمية الصحية يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية ورفع جودة البيانات الصحية، وتم وضع المعايير لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من خلال تقنيات صحية رقمية موثوقة وفعّالة.