وزير الصحة يدشّن نظام اعتماد الأنظمة الرقمية الصحية لتعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية

دشّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال أعمال ملتقى الصحة العالمي 2025 "، نظام اعتماد الأنظمة الرقمية الصحية" لتقييم الحلول الصحية الرقمية وضمان توافقها مع أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في مجال الصحة الرقمية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي في هذا الصدد؛ أن نظام اعتماد الأنظمة الرقمية الصحية يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية ورفع جودة البيانات الصحية، وتم وضع المعايير لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من خلال تقنيات صحية رقمية موثوقة وفعّالة.
وأضاف العازمي؛ أن النظام يعد أحد مبادرات المركز الوطني للمعلومات الصحية التي تهدف إلى رفع مستوى الأنظمة الرقمية في القطاع الصحي.