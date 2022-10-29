"شؤون الحرمين": توزيع 108 آلاف عبوة مياه زمزم أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الجمعة 1444/04/03هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 177.992 مستفيداً، وتوزيع 108.000 عبوة مياه زمزم، وتوزيع 1700 سماعة لترجمة الخطبة، و16 ألف سجادة.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 17.600 لتر لتعقيم السجاد و270 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و16.500 لتر لتعقيم الأسطح، و290 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و1700 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تمّ توزيع 1400 كتيب ومطوية و2771 خدمة تطويف، فيما استفاد 9.200 شخص من التوعية الرقمية، و90000 شخص من التوعية الميدانية.