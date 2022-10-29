"شؤون الحرمين": توزيع 108 آلاف عبوة مياه زمزم أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 17.600 لتر لتعقيم السجاد و270 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و16.500 لتر لتعقيم الأسطح، و290 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و1700 لتر معقمات الأيدي.