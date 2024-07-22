بدعم 30 مليون ريال.. مجلس الجمعيات الأهلية يدشّن النسخة الأولى لمنتج "ديم للمنح التنموي"

وأكّد الرئيس التنفيذي للمجلس "عبدالمجيد بن عواد الدهمشي"؛ أن "ديم للمنح التنموي" هي إحدى مبادرات مجلس الجمعيات الأهلية للمساهمة في تعظيم أثر التدخلات التنموية وتلبية الاحتياجات الأساسية وصناعة الفرص من خلال عدة مجالات، وهي: الصحة، التعليم، الطاقة، البيئة، الثقافة، ضيوف الرحمن، مكين الجمعيات، الإسكان التنموي، الخدمات المجتمعية، بهدف استدامة النفع على المجتمع، وتعظيم الأثر التنموي من خلال طرح مبادرات تنموية مبتكرة تحقّق رؤية المملكة 2030، وتعود بالنفع على المجتمع.