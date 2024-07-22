بدعم 30 مليون ريال.. مجلس الجمعيات الأهلية يدشّن النسخة الأولى لمنتج "ديم للمنح التنموي"

دشّن مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة منتج "ديم للمنح التنموي" في نسخته الأولى لعام 2024م، بشراكة إستراتيجية مع مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية، وبدعمٍ سخي يصل إلى 30 مليون ريال سعودي.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمجلس "عبدالمجيد بن عواد الدهمشي"؛ أن "ديم للمنح التنموي" هي إحدى مبادرات مجلس الجمعيات الأهلية للمساهمة في تعظيم أثر التدخلات التنموية وتلبية الاحتياجات الأساسية وصناعة الفرص من خلال عدة مجالات، وهي: الصحة، التعليم، الطاقة، البيئة، الثقافة، ضيوف الرحمن، مكين الجمعيات، الإسكان التنموي، الخدمات المجتمعية، بهدف استدامة النفع على المجتمع، وتعظيم الأثر التنموي من خلال طرح مبادرات تنموية مبتكرة تحقّق رؤية المملكة 2030، وتعود بالنفع على المجتمع.
وأوضح مدير عام المبادرات "مصعب بن عبدالله آل راكان"؛ أن منتج "ديم للمنح التنموي" تمّ تصميمه وفق أفضل ممارسات المنح عالمياً، حيث تركز عملية المنح على الجمعية المنفّذة للمشاريع المدعومة، كما يسهم نموذج عمله المبتكر في تعزيز القدرة التشغيلية للجمعية، ورصد المتابعة والتقييم، ليكون "ديم" بهذه النوعية والتفرد وبحلوله الرقمية، رافداً وداعماً للجمعيات الأهلية في مشاريعها وخدماتها.