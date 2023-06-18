تحديات وحلول.. "خطط المسار الإلكتروني" في اجتماع لـ"الحج" و"مطوفي العرب"

وأشار "عقاد" إلى أن الاجتماع ركّز في محاوره على تقديم الخدمة المناسبة لحجاج تأشيرات المجاملة، وحل بعض التحديات التي تواجه موضوع الاستضافة والاستقبال والسكن، ومناقشة بعض الصعاب التي يمكن مواجهتها أثناء التشغيل، وإيجاد الحلول المناسبة لها باستخدام المسار الإلكتروني، بجانب بعض المشاكل التي تخص التقنية، مع مناقشة موضوع مغادرة الحجاج بعد انتهاء الموسم، حتى وصولهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة.