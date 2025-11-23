فرص استثنائية بمزاد أراضي طريق الملك فهد شمال العاصمة الرياض

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "أراضي الملك فهد" الإلكتروني على منصة مباشر للمزادات حيث يبدأ المزاد يوم الاثنين 01 ديسمبر الساعة 10 صباحاً وينتهي يوم الأربعاء 10 ديسمبر الساعة 6 مساءً وبحسب الموعد المحدد لكل عقار.
يطرح المزاد اثنتين من الفرص العقارية الاستثنائية تتميز بموقعها الاستراتيجي على طريق الملك فهد شمال العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية تتجاوز 190,000 م2 تتصدرها أرض زاوية خام بواجهة شرقية على طريق الملك فهد بمساحة 187,827.20 م2 في حي القيروان، بالإضافة إلى أرض زاوية خام بواجهة شرقية على طريق الملك فهد بمساحة 8,163.77 م2 في حي العارض.
تتميز هذه العقارات بمواقعها قرب أهم المشاريع والمعالم والطرق مثل: مشروع المكعب والمربع الجديد، ومشروع برج رايز أعلى ناطحة سحاب في العالم، ومشروع النورث بول، و مشروع مجمع الأفنيوز، و شارع العليا العام، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان، مما يجعلها وجهات وفرص مثالية لكبار المستثمرين والمطورين.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص العقارية المتجددة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0536422241 - 0536522241