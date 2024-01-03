للمنتجات "غير المخصصة للعرض على المستهلك" و"التجارية".. سابر: هذه إجراءات "شهادة الإرسالية"

أوضحت منصة "سابر" الإلكترونية، الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إصدار شهادة الإرسالية للمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك عبر المنصة.
وقالت "سابر" إن أولى الخطوات التي يتم اتخاذها لإصدار الشهادة هي تسجيل الدخول للمنصة، وبعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي إضافة بيانات المنتجات غير المرخصة للعرض على المستهلك.
وأشارت المنصة إلى أن الخطوة الثالثة هي إدخال بيانات الشحن بينما تتمثل الخطوة الرابعة في دفع تكاليف دراسة الطلب.
وأوضحت "سابر" أنه بعد ذلك تتولى الجهة المعنية عملية دراسة الطلب المقدم.
من ناحية ثانية، استعرضت المنصة الإجراءات اللازمة من أجل إصدار شهادة الإرسالية للمنتجات التجارية؛ حيث تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة "سابر" ثم الدخول على طلب "شهادة إرسالية جديدة.
وقالت المنصة: بعد ذلك يتم اختيار المنتجات المراد إضافتها ثم الانتظار لمعالجة إضافة المنتجات، واستكمال الطلب بإضافة معلومات الفواتير وتحديد الموديلات والكميات، واختيار دولة الشحن وإرسال الطلب، ثم إنشاء الفاتورة وسدادها.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تسجيل 800 ألف منتج في منصة "سابر" في النصف الأول من عام 2023م، وتجاوز عدد شهادات المطابقة 170 ألف شهادة، إضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية؛ فيما بلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 6 آلاف تاجر.
وبيّنت "المواصفات السعودية" أن منصة "سابر" عملت على تحسينات عامة طوّرت من سهولة استخدام المنصة؛ سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.
ودعت الهيئةُ أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر saber.sa، والتعرف أكثر على التحسينات الجديدة وتسجيل المنتجات؛ موضحةً تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني eCare@saber.sa.