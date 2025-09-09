القصيم يُحلّق بطائرة "العارض" .. وفيصل بن مشعل: الصناعة بسواعد سعودية مفخرة وطنية

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، رئيس مجلس إدارة شركة مصنع دفاع المتحدة لصناعة طائرات الدرون رياض الزامل، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب أمير القصيم عن فخره واعتزازه بتدشين مصنع دفاع المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة النوعية تمثل نقلة استراتيجية ومفخرة وطنية، مؤكداً أن ما تشهده المملكة اليوم في الصناعات الدفاعية، ولا سيما صناعة طائرات الدرون، يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو التميز الصناعي والتقني، ويبرهن على أن أبناء الوطن قادرون على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.
وقال الأمير فيصل بن مشعل إن ما يميز هذه الصناعة أنها بُنيت بسواعد سعودية، واستندت إلى استثمار في العقول والكفاءات الوطنية، مشدداً على أن شراء المعدات أمر يسير، بينما يكمن التحدي الحقيقي في تأهيل القدرات البشرية وتطويرها وتوطينها حتى تصبح جزءًا من القدرات الوطنية الراسخة. وأضاف أن التقنية اليوم هي لغة العصر، والسباق فيها عالمي لا يتوقف، ومن يملك المعرفة يملك القدرة على المنافسة وحماية الوطن.
وأوضح أمير المنطقة أن توطين الصناعات العسكرية يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وأن الاستثمار في التقنية وتأهيل الكفاءات الوطنية هو الطريق الأمثل لبناء صناعة عسكرية متقدمة ومستدامة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله –. واعتبر أن وجود المصنع في منطقة القصيم يمثل إضافة نوعية ويعزز حضور المنطقة في مسيرة الصناعات الوطنية الكبرى.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصنع دفاع المتحدة رياض الزامل أن الشركة داعمة للشباب ورافد مهم للكوادر الوطنية، مشيراً إلى نجاح طائرة "العارض" في التجربة التي نُفذت جنوب المملكة، وهو ما يعكس كفاءة المنتج الوطني. كما أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بالشركة فهد الشمري نجاح التجربة وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى الشراكة مع جامعة القصيم التي أثمرت تأسيس مصنع متكامل لتأهيل الكفاءات ونقل المعرفة، مع القدرة على إنتاج 11 نوعاً من الطائرات المسيرة وتطوير أنواع أخرى مستقبلاً.
وفي ختام اللقاء، ثمّن أمير القصيم هذه الجهود الوطنية، مؤكداً أن مستقبل الصناعات المتقدمة في المملكة يبشر بمزيد من النجاحات، وأن الرهان الدائم على أبناء الوطن وكفاءاتهم سيظل الاستثمار الأهم والأكثر استدامة.