القصيم يُحلّق بطائرة "العارض" .. وفيصل بن مشعل: الصناعة بسواعد سعودية مفخرة وطنية

وقال الأمير فيصل بن مشعل إن ما يميز هذه الصناعة أنها بُنيت بسواعد سعودية، واستندت إلى استثمار في العقول والكفاءات الوطنية، مشدداً على أن شراء المعدات أمر يسير، بينما يكمن التحدي الحقيقي في تأهيل القدرات البشرية وتطويرها وتوطينها حتى تصبح جزءًا من القدرات الوطنية الراسخة. وأضاف أن التقنية اليوم هي لغة العصر، والسباق فيها عالمي لا يتوقف، ومن يملك المعرفة يملك القدرة على المنافسة وحماية الوطن.