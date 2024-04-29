مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة خمسيني بعملية نوعية لاستبدال مفصل ركبة

وتقدم مستشفيات مجموعة د.سليمان الحبيب، خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، كما تتوفر في مستشفيات المجموعة أحدث الأجهزة الطبية، الأمر الذي أهلها للاستحواذ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي أبرزها: اعتماد JCI، بالإضافة إلى جوائز التميز بالشرق الأوسط في الخدمات الجراحية وأمان وسلامة المرضى، واعتماد SRC، علاوة على شهادة التميز في جراحة استبدال المفاصل من نفس المؤسسة الأمريكية.