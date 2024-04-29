مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة خمسيني بعملية نوعية لاستبدال مفصل ركبة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عملية نوعية وناجحة لاستبدال مفصل الركبة، أنهت معاناة رجل عمره 56 عاماً، مع خشونة واحتكاك حاد وتلف لغضاريف مفصل الركبة، وأعراضها الشديدة التي نغصت حياة المريض وحدت من حركته لفترة طويلة.
وقال د.عبدالله الشهراني استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الصناعية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض راجع المستشفى وهو يشكو من الآلام المتزايدة والتورم وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، ورجح الفحص السريري المبدئي وجود احتكاك حاد في مفاصل الركب، وهذا ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضع لها لاحقاً.
وقام الفريق الطبي بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، وانتهى إلى أهمية إجراء عملية لاستبدال مفصل الركبة، بآخر صناعي، وبعد اتخاذ الترتيبات والتحضيرات اللازمة أجريت له عملية تم فيها، استبدال مفصل الركبة "اليمنى" باستخدام مفصل صناعي خاص من نوع CR، مشيراً إلى أن العملية التي استمرت لـ"60 دقيقة"، تكللت ولله الحمد بالنجاح وتمكن المريض من المشي بعد نحو "ساعتين" وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.
وأوضح د. الشهراني أن مفصل الركبة CR الذي استخدم في هذه الحالة، يتميز بأنه لا يتطلب قطع الرباط المتصالب الخلفي، ويقلل أيضاً من إزالة عظم الفخذ ويحافظ على سلامة الكثير من الأنسجة، مما يجنب المرضى الصعوبات المتمثلة في الآلام الحادة بعد العملية، وأيضاً طول مدتي التنويم والعلاج الطبيعي والتأهيل.
وتقدم مستشفيات مجموعة د.سليمان الحبيب، خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، كما تتوفر في مستشفيات المجموعة أحدث الأجهزة الطبية، الأمر الذي أهلها للاستحواذ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي أبرزها: اعتماد JCI، بالإضافة إلى جوائز التميز بالشرق الأوسط في الخدمات الجراحية وأمان وسلامة المرضى، واعتماد SRC، علاوة على شهادة التميز في جراحة استبدال المفاصل من نفس المؤسسة الأمريكية.