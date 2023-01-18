هيئة الأمن الغذائي توضح قائمة السلع المستهدفة.. في مقدمتها القمح

يشار إلى أن محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أكد أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي" والترتيبات التنظيمية للهيئة، ستسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي؛ في ظل حرص الحكومة على رفع كفاءة الأداء للجهات الحكومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.