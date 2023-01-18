هيئة الأمن الغذائي توضح قائمة السلع المستهدفة.. في مقدمتها القمح

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي أن السلع الغذائية المستهدفة للأمن الغذائي تشمل "القمح، الذرة، الشعير، الأرز، السكر، البرسيم، الزيوت وفول الصويا".
وأضافت الهيئة أن هذه السلع تشمل كذلك "الحليب، لحوم الدواجن، اللحوم الحمراء، الأسماك، التمور، الخضراوات والفواكه".
وأشارت إلى أن هذه السلع الأساسية ذات المخاطر المرتفعة تمثل أكثر من 90% من الاستهلاك الغذائي في المملكة.
من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة أن مهامها الرئيسة تتضمن متابعة تنفيذ برامج الأمن الغذائي مع الجهات المعنية، وإدارة شاملة لمنظومة الخزن الاستراتيجي للغذاء، وتصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر للأمن الغذائي، وتخطيط وتنسيق الجهود الهادفة للحد من الفقد والهدر الغذائي، وتعزيز القدرات في منظومة الأمن الغذائي".
يشار إلى أن محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أكد أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي" والترتيبات التنظيمية للهيئة، ستسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي؛ في ظل حرص الحكومة على رفع كفاءة الأداء للجهات الحكومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال: تحول المؤسسة إلى هيئة عامة، جاء بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال الأمن الغذائي وخصوصًا خلال الأزمات العالمية، وإدارة ملف لجنة الوفرة للسلع الغذائية التي تضم ممثلين عن 11 جهة حكومية؛ بهدف رصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الغذائية للمملكة والتدخل عند الحاجة.