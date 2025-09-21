لتطوير الأنظمة الرقابية.. الجضعي يستقبل وزير الصحة السوري بالرياض

وبُحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في تطوير القدرات الفنية والعلمية، بما يشمل بناء شراكات إستراتيجية مع الجانب السوري في مجالات عدة، منها تطوير التشريعات والتنظيمات الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات حول الأنظمة والمعايير الرقابية في الغذاء والدواء.