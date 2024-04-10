"سماء العاصمة ملبدة بالغيوم".. أمطار متفاوتة الكميات على الرياض

وتشير توقُّعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية المتوسطة حتى الساعة الـ11 ليلًا على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة، ومحافظات: الدرعية، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.