القيادة تهنئ رئيس السلفادور بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.