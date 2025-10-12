وزير الصناعة: 90% نمو في الثروات التعدينية.. والمملكة وجهة عالمية لتقنيات التعدين الحديثة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن منتدى جيومين 2025، الذي تستضيفه مدينة جدة، يمثل محطة مهمة لترسيخ الدور الريادي للمملكة في قطاع التعدين، موضحًا أن المنتدى يركّز هذا العام على الجانب التقني والعلمي لاستكمال التطور الفني الذي يشهده القطاع.