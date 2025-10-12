وزير الصناعة: 90% نمو في الثروات التعدينية.. والمملكة وجهة عالمية لتقنيات التعدين الحديثة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن منتدى جيومين 2025، الذي تستضيفه مدينة جدة، يمثل محطة مهمة لترسيخ الدور الريادي للمملكة في قطاع التعدين، موضحًا أن المنتدى يركّز هذا العام على الجانب التقني والعلمي لاستكمال التطور الفني الذي يشهده القطاع.
وأوضح الوزير أن المملكة تجاوزت 60% من مشاريع المسح الجيولوجي، مما يعكس التقدم الكبير في جمع البيانات والاستكشاف، مؤكّدًا أن الفرصة ما تزال كبيرة لاكتشاف مزيد من الموارد المعدنية التي تسهم في تعزيز الناتج الوطني وتنويع الاقتصاد.
وأشار الخريف إلى أن الثروات التعدينية في المملكة حققت نموًا بلغ 90% خلال عام 2024، وهو ما يعكس فاعلية الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وجعله أحد ركائز رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن المملكة أصبحت اليوم وجهة رئيسية لتجربة وتطبيق أحدث تقنيات التعدين، بما في ذلك الحلول الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن منتدى “جيومين” يسعى إلى تعزيز التكامل بين المعرفة العلمية والتكنولوجيا التطبيقية لدعم البنية الفنية في الصناعة التعدينية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحضور الدولي الواسع في المعرض المصاحب للمنتدى يجسّد مكانة المملكة كمساهم رئيسي في مستقبل التعدين إقليميًا وعالميًا، ومركزًا للابتكار والمعرفة في هذا القطاع الواعد.