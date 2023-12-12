"استطلاع" تطرح 32 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنها.. بالتعاون مع 18 جهة حكومية

وأبرز المشروعات التي طرحت في المنصة مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية"، وتهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة، وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه بصفته حصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تُؤسس؛ بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس، وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة، بالإضافة إلى تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء، والتملك، والتشغيل، والتحويل)، أو ما يطلق عليها مشاريع الـ (BOOT )، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2023م.