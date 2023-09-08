"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة وادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.