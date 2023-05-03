وزير الإعلام يكرم مصور "واس" لالتقاطه صورة مجندة بالقوات البحرية

كرّم وزير الإعلام سلمان الدوسري بمكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق، والذي نجح في التقاط صورة لمجندة برتبة وكيل رقيب بالقوات البحرية الملكية السعودية، وهي تحمل طفلاً لإحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر السفينة أثناء رسوها بقاعدة الملك فيصل البحرية، وتناقلت وسائل الإعلام العالمية الصورة التي حققت انتشاراً واسعاً.
وقال الوزير الدوسري في تغريدة له عبر حسابه: "سعدت باستقبال وتكريم زميلي المبدع نزار معتوق حسنين، من وكالة الأنباء السعودية (واس)، على الصورة التي التقطها لمجندة سعودية تحتضن رضيعًا، والتي عكست إنسانية السعوديين، وحققت تداولًا عالميًا واسعًا".
وأضاف: "لدينا شباب مبدعون وشابات مبدعات، نثق بقدراتهم، ونتفاءل بهم، ونتطلع إلى المزيد منهم".