وزير الإعلام يكرم مصور "واس" لالتقاطه صورة مجندة بالقوات البحرية

وقال الوزير الدوسري في تغريدة له عبر حسابه: "سعدت باستقبال وتكريم زميلي المبدع نزار معتوق حسنين، من وكالة الأنباء السعودية (واس)، على الصورة التي التقطها لمجندة سعودية تحتضن رضيعًا، والتي عكست إنسانية السعوديين، وحققت تداولًا عالميًا واسعًا".