أطباء مستشفى الولادة والأطفال بمكة ينقذون فتاة من نزيف دماغي حاد

وقالت استشارية جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال والمشرفة على علاج الحالة: الفتاة كانت تعاني من صداع شديد وضعف في أطرافها إضافة إلى كونها تعاني من الأنيميا المنجلية، حيث أجريت لها فحوصات سريرية وإشاعات للدماغ على الفور تبين من خلالها وجود نزيف حاد بالدماغ، وتقرر بشكل عاجل إجراء التدخل الجراحي العاجل.